В Кузбассе запустят еще один скорый поезд до Новосибирска

Это связано с повышенным спросом на поездки в праздники и нерабочие дни.

В майские праздники в Кузбассе запустят дополнительный рейс поезда «Экспресс» № 857/858 сообщением Новокузнецк — Новосибирск. Он будет курсировать 4 и 6 мая. Это связано с повышенным спросом на поездки в праздники и нерабочие дни.

«Поезд ходить по расписанию по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Дополнительно к основному расписанию он также будет курсировать 4 мая (вторник) и 6 мая (четверг). В результате съездить в Новосибирск на данном поезде можно будет в любой день с 30 апреля по 10 мая, кроме 5 мая», - сообщает в АО «Кузбасс-пригород».

Поезд будет отправляться от станции Новокузнецк в 7:07, а прибывать на станцию Новосибирск-главный в 13:10. В обратном направлении от станции Новосибирск-главный поезд отправится в 14:40 и прибудет на станцию Новокузнецк в 20:48.

Билеты в скорый поезд № 857/858 можно купить на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» за 10 суток до отправления, — добавили в АО «Кузбасс-пригород».