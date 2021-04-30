Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 апреля

Скончался один пациент.

По данным на утро 30 апреля в Кемеровской области выявили 65 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 7, Ленинск-Кузнецкий — 5, Осинники — 5, Берёзовский — 4, Анжеро-Судженск — 3, Междуреченск — 3, Белово — 2, Калтан — 2, Киселёвск — 2, Прокопьевск — 2, Юрга — 2, Топкинский округ — 2, Мыски — 1, Мариинский район — 1, Тисульский округ — 1, Юргинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умер один пациент.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 35 163 случая коронавируса: 550 человек получает медицинскую помощь, 33 948 выздоровели, 665 скончались.