В Шерегеше мужчину унесло рекой

Инцидент произошёл днём 29 апреля.

В Шерегеше помощь спасателей потребовалась мужчине, которого унесло рекой. Как сообщили в администрации Таштагольского района, инцидент произошёл днём 29 апреля.

О происшествии рассказал очевидец. По его словам, мужчина зашёл в реку Унзас и был унесён потоком.

«В 19:30 29-летнего мужчину нашли и госпитализировали», - сообщили в местной мэрии.

В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются.