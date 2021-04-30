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В Шерегеше мужчину унесло рекой

30 апреля 2021 в 12:49

Инцидент произошёл днём 29 апреля.

В Шерегеше помощь спасателей потребовалась мужчине, которого унесло рекой. Как сообщили в администрации Таштагольского района, инцидент произошёл днём 29 апреля.

О происшествии рассказал очевидец. По его словам, мужчина зашёл в реку Унзас и был унесён потоком.

«В 19:30 29-летнего мужчину нашли и госпитализировали», - сообщили в местной мэрии.

В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются.


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