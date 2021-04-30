В Шерегеше мужчину унесло рекой

Инцидент произошёл днём 29 апреля.
В Шерегеше помощь спасателей потребовалась мужчине, которого унесло рекой. Как сообщили в администрации Таштагольского района, инцидент произошёл днём 29 апреля.
О происшествии рассказал очевидец. По его словам, мужчина зашёл в реку Унзас и был унесён потоком.
«В 19:30 29-летнего мужчину нашли и госпитализировали», - сообщили в местной мэрии.
В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются.
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