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Депутаты призвали работодателей Кузбасса ввести сокращённую рабочую неделю для женщин

30 апреля 2021 в 13:52

Речь идет о летних пятницах.

Депутаты областного парламента проголосовали за принятие обращения об установлении сокращённой недели для женщин. Речь идёт о сокращении рабочего дня по пятницам не менее чем на 2,5 часа с 1 июня по 31 августа.

«Ежегодно губернатор Кузбасса рекомендует всем работодателям применение практики сокращённой рабочей недели с сохранением среднего заработка в летний период для работающих на территории Кузбасса женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку, попечительство, обеспечив условия, способствующие сохранению производственного процесса», — сообщил председатель парламента Вячеслав Петров.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал соответствующее постановление. Оно коснётся женщин, работающих в органах власти, а для руководителей всех остальных предприятий и организаций документ носит рекомендательный характер.


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