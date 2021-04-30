В Кемерове четырёхлетний мальчик получил во дворе травму глаза

Врачам удалось спасти ему зрение.
Офтальмологи Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева спасли глас четырёхлетнему мальчику.
Как рассказали в больнице, ребёнок получил травму, играя во дворе. Ему в глаз попал маленький кусок льдинки. При осмотре выяснилось, что небольшое инородное тело причинило достаточно большую травму — ребёнку потребовалась операция»
«Глаз сохранили, но вот острота зрения снизилась — рубец от льдинки прошёл через оптическую область. Сейчас главное избежать инфекционных осложнений», — сообщили в медучреждении.
Со временем станет ясно, потребуется ли повторная операция.
Фото: instagram.com/okb_kemerovo
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