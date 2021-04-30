В Кемерове четырёхлетний мальчик получил во дворе травму глаза

Врачам удалось спасти ему зрение.

Офтальмологи Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева спасли глас четырёхлетнему мальчику.

Как рассказали в больнице, ребёнок получил травму, играя во дворе. Ему в глаз попал маленький кусок льдинки. При осмотре выяснилось, что небольшое инородное тело причинило достаточно большую травму — ребёнку потребовалась операция»

«Глаз сохранили, но вот острота зрения снизилась — рубец от льдинки прошёл через оптическую область. Сейчас главное избежать инфекционных осложнений», — сообщили в медучреждении.

Со временем станет ясно, потребуется ли повторная операция.

Фото: instagram.com/okb_kemerovo