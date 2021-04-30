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Житель Анжеро-Судженска предстанет перед судом за убийство соседа

30 апреля 2021 в 16:05

Причиной преступления стали претензии гостя к хозяину.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Анжеро-Судженска. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области, в ноябре 2020 года у хозяина дома во время застолья с 40-летним соседом произошла ссора из-за претензий гостя к хозяину. Гость припомнил хозяину дома о непристойных связях с его родственницей.

«После словесной перепалки хозяин дома вышел с ножом в руках в другую комнату, сосед последовал за ним и схватил руками его шею. После этого обвиняемый ножом ударил гостю в шею, тот сразу убрал руку. Несмотря на это, обвиняемый продолжил наносить гостю удары ножом. Из-за ножевых ранений потерпевший скончался на месте», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что для отвода подозрений от себя хозяин дома инсценировал самооборону, а затем позвонил в полицию.

В настоящее время уголовное дело отправлено в суд.


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