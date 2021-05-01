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Сергей Цивилёв поздравил жителей Кузбасса с 1 Мая

01 мая 2021 в 15:49

Глава региона пожелал всем кузбассовцам здоровья, счастья и мира.

Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда. Обращение опубликовано в соцсетях Сергея Цивилева.

«Кузбасс славится своими трудовыми традициями и легендарными трудовыми династиями. История освоения Кузнецкого угольного бассейна складывается из биографий мужественных и трудолюбивых людей, которые возводили города и села, строили заводы и шахты, растили хлеб и воспитывали детей», — написал глава региона.

Губернатор пожелал всем кузбассовцам здоровья, счастья и мира.


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