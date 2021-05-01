Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 мая

Новых смертей не зафиксировано.

На утро 1 мая в Кемеровской области ещё у 65 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 19, Новокузнецк — 8, Анжеро-Судженск — 4, Осинники — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Берёзовский — 2, Киселёвск — 2, Полысаево — 2, Кемеровский МО — 2, Мариинский МР — 2, Новокузнецкий МР — 2, Промышленновский МО — 2, Топкинский МО — 2, Белово — 1, Калтан — 1, Междуреченск — 1, Мыски — 1, Прокопьевск — 1, Ижморский МО — 1, Крапивинский МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Таштагольский МР — 1, Чебулинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Новых смертей не зафиксировано.

За период пандемии в Кемеровской области зарегистрировано 35 228 случаев коронавируса: 558 человек получают медицинскую помощь, 34 005 выздоровели, 665 скончались.