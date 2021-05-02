Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 мая

Умерли три пациента.

На утро 2 мая в Кемеровской области ещё у 63 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 13, Междуреченск — 5, Осинники — 5, Берёзовский — 4, Калтан — 4, Белово — 3, Анжеро-Судженск — 2, Мыски — 2, Юрга — 2, Чебулинский МО — 2, Гурьевское МО — 1, Кемеровский МО — 1, Мариинский МР — 1, Тисульский МО — 1, Топкинский МО — 1, Яшкинский МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли три пациента.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Топкинском муниципальном округе.

За период пандемии в Кемеровской области зарегистрирован 35 291 случай коронавируса: 567 человек получают медицинскую помощь, 34 056 выздоровели, 668 скончались.