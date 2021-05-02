Власти Кузбасса поздравили жителей региона с Пасхой

Свои поздравления опубликовали губернатор и главы Кемерова и Новокузнецка.

Сергей Цивилёв поздравил жителей региона с Пасхой. Его обращение опубликовано в соцсетях.

«Со светлым праздником Пасхи! Христос Воскресе!»— написал губернатор Кемеровской области.

Поздравления также появились на страницах глав городов Кузбасса. Так, со светлым праздником жителей региона поздравили мэр Кемерова Илья Середюк и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача. Счастья, надежды, любви и благодати. Христос Воскрес!» — написал мэр южной столицы Кузбасса.