Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 мая

Скончались ещё два пациента.

По данным на утро 3 мая в Кемеровской области выявили 65 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 17, Осинники — 9, Ленинск-Кузнецкий — 6, Киселёвск — 5, Новокузнецк — 5, Юрга — 4, Анжеро-Судженск — 3, Междуреченск — 3, Яшкинский МО — 3, Промышленновский МО — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Полысаево — 1, Тайга — 1, Гурьевский МО — 1, Кемеровский МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Чебулинский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались ещё два пациента.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Кемерове.

За период пандемии в Кузбассе зарегистрировано 35 356 случаев коронавируса: 577 человек получают медицинскую помощь, 34 109 выздоровели, 670 скончались.