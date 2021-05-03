Блог с тобой ›› Новости ›› С 3 мая в Кузбассе возобновили бесплатный проез...

С 3 мая в Кузбассе возобновили бесплатный проезд для пенсионеров

03 мая 2021 в 13:44

Ранее льготу приостанавливали из-за пандемии.

С понедельника, 3 мая, в Кемеровская возобновился льготный проезд для пенсионеров в городских автобусах, пригородных маршрутах и в пригородных электропоездах. Соответствующее решение принято областными властями.

«Сезонный бесплатный проезд для пенсионеров будет действовать с понедельника по четверг до 1 октября», - уточнили в администрации.

Напомним, данная мера поддержки была приостановлена в 2020 году из-за пандемии коронавируса.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 мая
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 мая
Content 43 large v1617367421
Власти Кузбасса поздравили жителей региона с Пасхой
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 мая

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?