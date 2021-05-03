С 3 мая в Кузбассе возобновили бесплатный проезд для пенсионеров

Ранее льготу приостанавливали из-за пандемии.
С понедельника, 3 мая, в Кемеровская возобновился льготный проезд для пенсионеров в городских автобусах, пригородных маршрутах и в пригородных электропоездах. Соответствующее решение принято областными властями.
«Сезонный бесплатный проезд для пенсионеров будет действовать с понедельника по четверг до 1 октября», - уточнили в администрации.
Напомним, данная мера поддержки была приостановлена в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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