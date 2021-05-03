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На этой неделе в Кузбассе запретят продавать алкоголь

03 мая 2021 в 16:32

Речь идет о 9 Мая.

В конце недели в Кузбассе нельзя будет приобрести алкоголь в магазинах. Речь идёт о празднике День Победы.

«9 мая продажа спиртного в сетях и магазинах розничной торговли будет запрещена в соответствии с региональным законодательством», - напомнили в правительстве.

Напомним, что закон также запрещает реализацию алкоголя в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День молодёжи (27 июня), в День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье — в следующий рабочий день), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах.


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