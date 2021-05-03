В столице Кузбасса задержали дачного вора

Он похитил электроинструменты и строительные материалы на 63 тысячи.
Кемеровские правоохранители задержали дачного вора. Ранее в полицию обратились двое жителей Ягуновки с заявлениями о кражах с территории их частных.
«Неизвестный похитил электроинструменты и строительные материалы на общую сумму более 63 000 рублей», - уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний кемеровчанин.
«Часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцам. Оперативники проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям», — рассказали в ведомстве.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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