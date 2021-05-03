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В столице Кузбасса задержали дачного вора

03 мая 2021 в 12:54

Он похитил электроинструменты и строительные материалы на 63 тысячи.

Кемеровские правоохранители задержали дачного вора. Ранее в полицию обратились двое жителей Ягуновки с заявлениями о кражах с территории их частных.

«Неизвестный похитил электроинструменты и строительные материалы на общую сумму более 63 000 рублей», - уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний кемеровчанин.

«Часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцам. Оперативники проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям», — рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.


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