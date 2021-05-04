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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 мая

04 мая 2021 в 11:47

Скончались ещё два пациента.

По данным на утро 4 мая в Кемеровской области выявили 62 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 34, Новокузнецк — 5, Юрга — 3, Осинники — 3, Междуреченск — 2, Мыски — 2, Кемеровский МО — 2, Тисульский МР — 2, Яшкинский МО — 2, Березовский — 1, Киселевск — 1, Полысаево — 1, Крапивинский — 1, Новокузнецкий МР — 1, Промышленновский МО — 1, Топкинский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались ещё два пациента.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Чебулинском районе. У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующего заболевания печени. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 35 418 случаев коронавируса: 588 человек получают медицинскую помощь, 34158 выздоровели, 672 скончались.


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