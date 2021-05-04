В Ленинске-Кузнецком мужчина пытался броситься под автомобиль

Но врезался в бок машины.
В Ленинск-Кузнецком мужчина специально хотел попасть под машину. Об этом сообщает Сибдепо.
Видео момента столкновения появилось в соцсети.
«Горожанин сначала поджидал автомобиль, спрятавшись вблизи дороги. После того, как он заметил подъезжающую машину, житель Ленинск-Кузнецкого бросился под колёса. Однако попасть на капот ему не удалось. Он ударился об бок автомобиля и упал», - пишет портал.
После произошедшего ДТП, водитель автомобиля остановился. По предположению автора публикации, мужчина бросился под машину из-за денег. Комментаторы к публикации поддержали мысль автора и сочли поступок пострадавшего мошенничеством.
Видео: kemerovo_official
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