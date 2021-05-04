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В Ленинске-Кузнецком мужчина пытался броситься под автомобиль

04 мая 2021 в 15:54

Но врезался в бок машины.

В Ленинск-Кузнецком мужчина специально хотел попасть под машину. Об этом сообщает Сибдепо.

Видео момента столкновения появилось в соцсети.

«Горожанин сначала поджидал автомобиль, спрятавшись вблизи дороги. После того, как он заметил подъезжающую машину, житель Ленинск-Кузнецкого бросился под колёса. Однако попасть на капот ему не удалось. Он ударился об бок автомобиля и упал», - пишет портал.

После произошедшего ДТП, водитель автомобиля остановился. По предположению автора публикации, мужчина бросился под машину из-за денег. Комментаторы к публикации поддержали мысль автора и сочли поступок пострадавшего мошенничеством.

 

Видео: kemerovo_official


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