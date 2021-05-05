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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 мая

05 мая 2021 в 11:37

Умерли три пациента.

На утро 5 мая в Кемеровской области ещё у 63 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 19, Новокузнецк — 14, Междуреченск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 6, Беловский район — 4, Анжеро-Судженск — 2, Белово — 2, Осинники — 2, Топкинский округ — 2, Гурьевский округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Чебулинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли три пациента.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Кемерове. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Берёзовском. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Яшкинском округе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 35 481 случай коронавируса: 596 человек получают медицинскую помощь, 34 210 выздоровели, 675 скончались.


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