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Почти 100 человек оштрафовали в Кузбассе за сжигание мусора и костры

05 мая 2021 в 16:25

В регионе объявлен противопожарный режим.

В Кузбассе продолжает действовать противопожарный режим. Уже возбуждено 120 административных дел и выписано 90 штрафов нарушителям.

«Во время противопожарного режима запрещено проведение различных пожароопасных работ — от разведения костров до сжигания мусора. Нарушителям грозят солидные штрафы: от 2 000 до 4 000 рублей для граждан, от 15 000 до 30 000 рублей для должностных лиц, от 200 000 до 400 000 рублей — для юридических», напомнили в региональном управлении МЧС напомнили.

На праздничных выходных спасатели усилили контроль за соблюдением требований противопожарной безопасности.

 

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.


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