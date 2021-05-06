Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 мая

Умерли два пациента.

На утро 6 мая в Кемеровской области ещё у 65 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 19, Новокузнецк – 8, Ленинск-Кузнецкий – 4, Прокопьевск – 3, Междуреченск – 3, Анжеро-Судженск – 3, Гурьевский МО – 3, Калтан – 2, Березовский – 2, Киселевск – 2, Ижморский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Юргинский МО – 2, Белово – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Беловский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 35 546 случаев заболевания коронавирусом: 603 человека продолжают получать медицинскую помощь, 34 266 выздоровели, а 677 скончались.