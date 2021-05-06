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В Таштаголе при опрокидывании грузовика в реку погиб мужчина

06 мая 2021 в 17:04

Еще двоих спасли.

Инцидент произошел вечером 5 мая в Таштаголе. На улице Весенняя в реку Кондома опрокинулся грузовик «Урал».

«Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы около 19:00. В результате двоих мужчин 1987 года рождения спасли. Они попали в больницу с переохлаждением лёгкой степени», - рассказали в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Еще один мужчина (1991года рождения) утонул. Тело было найдено в районе реки Солдатка.


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