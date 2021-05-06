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В Кузбассе ребёнку выстрелили в глаз из игрушечного пистолета

06 мая 2021 в 19:42

Обидчиком оказалась девочка.

В «Кемеровскую областную клиническую больницу» госпитализировали ребёнка с травмой глаза. Оказалось, в него из игрушечного пистолета выстрелила девочка.  Резиновая пулька попала малышу прямо в глаз.

«От сильного удара образовалась эрозия и кровоизлияние. Сейчас малыш получает лечение — ему повезло, что обошлось без операции», — пояснили в больнице.

Медики напоминают, что весенне-летний период является самым травмоопасным для детей. Поэтому врачи призывают родителей быть внимательными к своим детям.


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