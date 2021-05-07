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На День Победы в Кемерове перекроют центр и организуют вывоз горожан после салюта

07 мая 2021 в 16:17

Схема организации дорожного движения изменится уже 8 мая.

8 и 9 мая в Кемерове из-за подготовки и празднования Дня Победы изменят схему организации дорожного движения.

Так, с 20:00 8 мая и до окончания торжественного марша 9 мая автомобилистам нельзя будет проехать:

  • по улице Орджоникидзе, от улицы Н. Островского до площади Советов;
  • по Советскому проспекту, от Кузнецкого проспекта до улицы Мичурина;
  • по улице Кирова, от улицы Ноградской до улицы Н. Островского;
  • по улице Красной, от улицы Красноармейской до улицы Арочной;
  • по улице Ноградской, от улицы Кирова до улицы 50 лет Октября;
  • по улице Весенней, от улицы Ноградской до улицы Н. Островского;
  • по улице Арочной, от улицы Красной до улицы Орджоникидзе;
  • по улице Н. Островского, от улицы Кирова до площади Пушкина;
  • по улице Мичурина, от проспекта Ленина до Советского проспекта.

 

С 6:30 9 мая до окончания фейерверка движение ограничат:

  • по проспекту Советскому, от Кузнецкого проспекта до улицы Соборной;
  • по улице Орджоникидзе, от площади Пушкина до площади Советов;
  • по улице 50 лет Октября, от улицы Ноградской до площади Советов;
  • по улице Весенней, от улицы Красноармейской до Советского проспекта;
  • по улице Весенней, от улицы Н. Островского до Советского проспекта;
  • по улице Кирова, от улицы Ноградской до улицы Н. Островского;
  • по улице Дзержинского, от улицы Красноармейской до улицы Кирова;
  • по улице Ноградской, от улицы Кирова до улицы 50 лет Октября;
  • по улице Васильева, от улицы 50 лет Октября до улицы Мичурина;
  • по улице Красной, от улицы Красноармейской до улицы Арочной;
  • по улице Мичурина, от проспекта Ленина до Советского проспекта и далее проезд до пенсионного фонда.

 

С 21:00 8 мая до окончания фейерверка 9 мая водителям запретят парковаться в центре города:

  • по Октябрьскому проспекту, от Пионерского бульвара до улицы Соборной;
  • по улице Соборной, от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта;
  • по улице Красноармейской, от улицы Соборной до улицы Мичурина;
  • по проспекту Ленина, от улицы Соборной до улицы Мичурина;
  • по Притомскому проспекту, от здания Восьмого кассационного суда общей юрисдикции до Октябрьского проспекта;
  • по улице Мичурина, от улицы Красноармейской до Советского проспекта.

Все авто, которые будут стоять в этих местах, переместят на парковки по адресам: проспект Ленина, 59А (ТЦ «Променад 3»), улица Кирова, 42, корпус 1 (стадион «Химик»).

«9 мая работа пассажирского транспорта будет организована по расписанию воскресного дня», - добавили в мэрии.

Из-за перекрытия движения в центре схему движения некоторых маршрутов изменят:

  • движение автобусов будет осуществляться по улице Соборной, улице Красноармейской, Кузнецкому проспекту в прямом и обратном направлениях;
  • троллейбусный маршрут № 7 укоротят до остановки «Ресо Гарантия».

После торжественного марша до 24:00 движение пассажирского транспорта организуют по следующей схеме: автобусы будут ездить по улице Соборная, улице Красноармейская, улице 50 лет Октября, улице Ноградская, улице Кирова, Советскому проспекту в прямом и обратном направлениях.

После праздничных мероприятий и фейерверка с 22:15 в течение одного часа будет организован вывоз пассажиров.

 


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