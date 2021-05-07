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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 мая

07 мая 2021 в 11:51

Умерли два пациента.

На утро 7 мая в Кемеровской области ещё у 64 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 18, Новокузнецк — 10, Юрга — 5,  Киселёвск — 4,  Анжеро-Судженск — 3, Белово — 3,  Ленинск-Кузнецкий — 3, Междуреченск — 2, Беловский район — 2, Таштагольский район — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Осинники — 1,  Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Тайга — 1, Крапивинский округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Промышленновский округ — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента.

У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, онкопатологии, заболевания почек. Он проживал в Кемерове. У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаеве.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 35 610 случаев коронавируса: 607 человек получают медицинскую помощь, 34 324 выздоровели, 679 скончались.


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