Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 мая

Умерли три пациента.

На утро 8 мая в Кемеровской области ещё у 62 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 20, Анжеро-Судженск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Новокузнецк — 4, Белово — 3, Юрга — 3, Яшкинский МО — 3, Берёзовский — 2, Киселёвск — 2, Ленинск-Кузнецкий МО — 2, Промышленновский МО — 2, Калтан — 1, Междуреченск — 1, Мыски — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Кемеровский МО — 1, Крапивинский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Таштагольский МР — 1, Тисульский МО — 1, Топкинский МО — 1, Чебулинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли три пациента.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Киселёвске. У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.

За всё время в Кемеровской области зарегистрировано 35 672 случая коронавируса: 614 человек получают медицинскую помощь, 34 376 выздоровели, 682 скончались.