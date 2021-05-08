Власти Кузбасса рассказали о праздничных мероприятиях в честь Дня Победы

Торжественные марши пройдут сразу в трех городах.

9 мая в трёх городах Кузбасса - Кемерове, Новокузнецке и Юрге - состоятся торжественнее марши. В 10:00 в этих городах пройдут парадные расчёты военной техники, а также войск и учреждений.

«В Кемерове и Новокузнецке торжественные марши откроют легендарные танки Т-34 и знаменные группы с копиями знамён 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии и 237-й стрелковой Пирятинской Краснознамённой орденов Александра Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II степени стрелковой дивизии. В Кемерове в механизированной части марша будет задействовано около 30 единиц техники: бронеавтомобили, огневые комплексы «Град» и «Оса», а также гаубицы, пушки и ретро-автомобили. В Юрге техника пройдёт по проспекту Победы», — рассказали в пресс-службе администрации.

В остальных территориях пройдут акции «Парады во дворе Ветерана», «Поём во дворе» и другие.

Так, во всех муниципальных образованиях состоятся торжественные митинги и возложения цветов к мемориалам. Кузбасс присоединится к акциям «Парады во дворе Ветерана» (во дворах ветеранов строевым маршем пройдут воинские подразделения или представители силовых ведомств, а также курсанты и юнармейцы), «Поём двором» и «Сад памяти» (волонтёры высадят деревья в память о погибших на фронтах земляках).

В 15:00 начнётся трансляция онлайн-шествия «Бессмертный полк». Участвовать в ней будут принимать более 32 тысяч кузбассовцев, загрузивших фотографии своих героев и информацию о них на специализированные площадки. Посмотреть её можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру.

«Также в городах пройдут тематические выставки, развлекательные программы для ветеранов, световые шоу, а завершится праздник салютами и фейерверками в 22:00. Трансляция самых ярких мероприятий в честь Дня Победы будет доступна на YouTube-канале «Цивилёв. Live» и в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте», - сообщили в ведомстве.

Подчёркивается, что все мероприятия будут проходить при соблюдении действующих ограничительных мер по коронавирусу.