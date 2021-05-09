Стала известна дата отключения отопления в Кемерове

Распоряжение подписал мэр города.

Глава Кемерова Илья Середюк 7 мая подписал постановление об окончании отопительного сезона. Согласно постановлению, отопительный сезон считается завершённым, а отключать тепло в домах начнут с 12 мая.

«В связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха и положительным гидрометеорологическим прогнозом предприятиям коммунального комплекса города Кемерово … завершить отопительный сезон 2020–2021 гг. по городу Кемерово 12.05.2021. Эксплуатационным жилищным организациям всех форм собственности обеспечить консервацию систем отопления многоквартирных жилых домов с 12.05.2021», — говорится в опубликованном на сайте администрации документе.

При этом с 12 мая отопления начнут отключать не только в домах, но и в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования.