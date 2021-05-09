Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 мая

Умерла пациентка из Кемерова.

На утро 9 мая в Кемеровской области ещё у 65 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 21, Ленинск-Кузнецкий – 6, Анжеро-Судженск – 5, Новокузнецк – 5, Березовский – 3, Междуреченск – 3, Топкинский МО – 3, Киселевск – 2, Осинники – 2, Прокопьевск – 2, Кемеровский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Яйский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Полысаево – 1, Юрга – 1, Промышленновский МО – 1, Тяжинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер один пациент.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

За всё время в Кемеровской области зарегистрировано 35 737 случая коронавируса: 620 человек получают медицинскую помощь, 34 434 выздоровели, 683 скончались.