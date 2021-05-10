В Кемерове во время парада загорелась машина, участвующая в торжественном марше

Стала известна причина возгорания.

В Кемерове во время торжественного марша, посвященного Дню Победы, загорелась одна из военных машин.

Очевидцы сняли пожар на видео и выложило ролик в Сеть. На кадрах видно, что водитель пытается потушить огонь при помощи огнетушителя, однако тот не работает, поэтому мужчина использует кусок тряпки.

Выяснилось, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

«При подготовке военной техники к участию в торжественном шествии в городе Кемерово на одном из грузовых автомобилей произошло замыкание электропроводки. Водитель ликвидировал замыкание и после устранения неисправности принял участие в торжественном шествии» — сказало РИА Новости командование Кемеровского гарнизона.

Фото: vk.com/inc_kuzbass