Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 мая

Скончалась пациентка из Междуреченска.

По данным на утро 10 мая в Кемеровской области выявили 61 новый случай заражения COVID-19.

«Кемерово — 24, Анжеро-Судженск — 5, Новокузнецк — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Междуреченск — 4, Белово — 3, Топкинский МО — 3, Берёзовский — 2, Юрга — 2, Промышленновский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Калтан — 1, Полысаево — 1, Ижморский МО — 1, Прокопьевский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончалась пациентка из Междуреченска.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За период наблюдений в Кемеровской области зарегистрировано 35 798 случаев коронавируса: 624 человека получают медицинскую помощь, 34 490 выздоровели, 684 скончались.