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В Верхотомке деревянный столб упал на автомобиль

10 мая 2021 в 13:08

Во время ЧП людей в машине не было.

В воскресенье, 9 мая, в Верхотомке деревянный столб упал на припаркованный легковой автомобиль и повредил его.

Снимки с места происшествия опубликовали в Сети очевидцы. На кадрах видно, что удар пришёлся на место водителя. В результате падения столба разбилось стекло с левой стороны и было повреждено лобовое.

По словам свидетелей, во время ЧП людей в машине не было. Сочувствующие посоветовали владельцу пострадавшего автомобиля обратиться в суд.

 

 

Фото: vk.com/incident_42

 


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