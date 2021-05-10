В Верхотомке деревянный столб упал на автомобиль

Во время ЧП людей в машине не было.

В воскресенье, 9 мая, в Верхотомке деревянный столб упал на припаркованный легковой автомобиль и повредил его.

Снимки с места происшествия опубликовали в Сети очевидцы. На кадрах видно, что удар пришёлся на место водителя. В результате падения столба разбилось стекло с левой стороны и было повреждено лобовое.

По словам свидетелей, во время ЧП людей в машине не было. Сочувствующие посоветовали владельцу пострадавшего автомобиля обратиться в суд.

Фото: vk.com/incident_42