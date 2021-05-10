В Кузбассе несколько территорий уже отключили от тепла

В регионе завершается отопительный сезон.

В пяти кузбасских населённых пунктах прекратили подачу тепла раньше срока. Так, батареи уже стали холодными у жителей Калтана, Осинников, Прокопьевска и Крапивинского округа батареи уже стали холодными.

«Завершение отопительного сезона раньше срока произошло из-за тёплой погоды», - сообщает Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

9 мая теплоснабжение также отключили в жилом фонде Анжеро-Судженска. При этом прекращать подачу тепла в социальные объекты будут постепенно.