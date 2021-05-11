Семерых без вести пропавших нашли мёртвыми в Кузбассе

Всего волонтерам поступило более 200 заявок.

В апреле 2021 года в поисковый отряд «Лиза Алерт в Кузбассе» поступило 224 заявки на поиск пропавших людей.

За это время при участии отряда: найдены, живы – 173 человек, найдены погибшими — семь человек, родные найдены у одного человека.

«Из апрельских без вести пропавших остались не найдены пятеро, неподтвержденные заявки – 38», - сообщили в поисковом отряде.

Из 224 полученных – 37 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 28 – на поиск пожилых людей от 65 лет. 217 поисков были проведены в статусе информационного, 7 — в статусе активного поиска.