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В Кузбассе выгорело почти 200 Га тайги

11 мая 2021 в 10:55

В регионе уже неделю бушуют лесные пожары.

В Кузбассе за неделю, с 3 по 10 мая, произошло 12 лесных пожаров и выгорело 129 гектаров леса.

Как сообщили в областном департаменте лесного хозяйства. Сейчас общая площадь лесов, пострадавших от огня, уже достигла 198 гектаров.

«Лесные пожары начали полыхать в Кузбассе в 23 апреля. На 4 мая уже было семь лесных пожаров с площадью выгоревших лесов в 69 гектаров. На 10 мая пожаров произошло уже 19», - отметили в ведомстве.

По данным специалистов департамента, в большинстве случаев лес начинает гореть по вине людей. В области действует противопожарный режим.


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