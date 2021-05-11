Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 мая

Скончалась пациентка, приехавшая из Челябинской области.

По данным на утро 11 мая в Кемеровской области выявили 60 новый случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 19, Новокузнецк — 10, Междуреченск — 5, Анжеро-Судженск — 4, Юрга — 3, Осинники — 3, Белово — 2, Калтан — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Берёзовский — 1, Прокопьевск — 1, Гурьевский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончалась пациентка, приехавшая из Челябинской области.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она приехала в Кузбасс из Челябинской области.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 35 858 случаев коронавируса: 624 человека получают медицинскую помощь, 34 549 выздоровели, 685 скончались.