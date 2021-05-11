Глава Кемерова наградит три семьи денежными премиями

Подведены итоги городского конкурса «Молодая семья Кемерова».

Мэр Кемерова Илья Середюк подписал постановление «О поощрении победителей городского конкурса «Молодая семья Кемерова». Победителями конкурса стали три семьи. Все они получат денежные премии.

«В целях реализации государственной семейной политики, формирования здорового образа жизни, поддержки творческих способностей и творческого потенциала семей города Кемерово … утвердить список победителей городского конкурса «Молодая семья Кемерова» согласно приложению. Вручить денежные премии победителям», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации.

Победителями конкурса «Молодая семья Кемерова» стали Иван и Евгения Близниковы. Они получат 34 483 рубля. Второе место заняли Андрей и Светлана Ерофеевы. В качестве премии они получат 28 736 рублей. Третье место у семьи Кудрявцевых — Максима и Софьи. Им достанется 22 989 рублей.

В общей сложности на премирование трёх семей из бюджета города будет направлено 86 208 рублей.