В Кемерове школьница получила сильный ожог в больнице

Девочка пришла на прием.

Жительница Кемерова рассказала в соцсетях, как на приёме в детской областной больнице её дочь получила ожог. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

«По словам женщины, изначально они пришли на приём с маленькой раной, но врач некачественно обработала её неразведённым раствором. Кожа пальца покрылась волдырями, текущую рану оценивают как ожог третей степени. При этом выписку о состоянии пациента в больнице им не отдали. Рука дочери не работает полноценно, и она учится всё делать левой рукой», - пишет издание.

Произошедшее прокомментировали в больнице. По сообщению руководства, была проведена служебная проверка. Утверждается, что препарат был разведён в необходимых пропорциях, однако, возможно, произошла аллергическая реакция. Для детального разбирательства и оказания дополнительной медицинской помощи есть договоренность о встрече с пациентом на определенные день и время.