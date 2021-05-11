В Кемерове погиб пассажир трамвая, которого вытолкнули из вагона

Скорая помощь доставила его в больницу, где тот и скончался.

Утром 2 мая в Кемерове пассажир, которого вытолкнули из трамвая, ударился головой об асфальт и впоследствии скончался.

«Пассажир, вошедший в вагон на одной из остановок, не оплатил проезд. Водитель поставил условие: либо человек покупает билет, либо выходит из вагона. Иначе трамвай никуда не поедет. Но 46-летний мужчина не отреагировал. Тогда 62-летний пассажир вытолкнул его из вагона, трамвай уехал. Но на этом история не закончилась. Трагическая ее часть заключается в том, что при падении мужчина ударился головой об асфальт, потерял сознание. Скорая помощь доставила его в больницу, где тот и скончался», - сообщает газета «Кузбасс».

Мужчину, который вытолкнул безбилетного пассажира из вагона, задержали. Следственные органы СК РФ по Кемеровской области предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба Следкома.

Отмечается, что со следствием мужчина сотрудничает, вину признает. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.