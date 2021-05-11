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Следком организовал проверку информации об ожоге в кемеровской больнице

11 мая 2021 в 16:39

Ранее сообщалось, что это произошло из-за неправильно подобранного лечения.

Следственный комитет проводит проверку по информации о том, что в кемеровской больнице у девочки на пальце образовался ожог третьей степени.

Ранее мать девочки сообщила, что это произошло из-за неправильно подобранного лечения. Так, кемеровчанка сообщила в Сети, что в областной детской больнице её ребёнок получил ожог пальца 3 степени. В результате на коже образовались многочисленные волдыри. В медучреждении сообщили, что препарат, который применялся для обработки, был разведён в необходимых пропорциях, однако возможны аллергические реакции.

«Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

Также для прояснения ситуации состоится встреча с пациентом и его законным представителем.


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