Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 мая

Умерли два пациента.

На утро 12 мая в Кемеровской области ещё у 62 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 12, Анжеро-Судженск — 4, Осинники — 4, Междуреченск — 3, Киселёвск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Юрга — 2, Белово — 1, Калтан — 1, Мыски — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Беловский район — 1, Гурьевский округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Промышленновский округ — 1, Топкинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 35 920 случаев коронавируса: 623 человека получают медицинскую помощь, 34 610 выздоровели, 687 скончались.