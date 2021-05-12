В кузбасских школах начались проверки после трагедии в Казани

Проверят все учреждения образования, а также культуры, спорта и социальной защиты.

С 12 мая в Кузбассе начались проверки на соответствие требованиям безопасности всех учреждений образования, а также культуры, спорта и социальной защиты. В правительстве региона отметили, что по итогам проверок будут приняты соответствующие решения.

Решение о необходимости опережающих мер приняла на внеочередном заседании антитеррористическая комиссия после трагедии в Казани. Напомним, уутром 11 мая 19-летний подросток открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам казанской гимназии № 175. По информации властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 21 человек ранен.

«Безопасность детей — приоритет в работе. Должны быть надёжно защищены школы во всех без исключения населённых пунктах, даже самых удалённых. Нужно обеспечить максимальную безопасность, для этого оперативно проверить все объекты, где ребята занимаются, и при необходимости усилить меры защиты», — отметилл Сергей Цивилёв.

В настоящее время в Кузбассе действуют 654 школы, расположенные в 821 здании, 857 дошкольных образовательных организаций в 1 000 объектов, техникумы и колледжи — в 115 зданиях.