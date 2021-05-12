В Ленинске-Кузнецком закрыли школу из-за превышения уровня радона

На 90 суток.

В Ленинск-Кузнецком районе судебные приставы приостановили деятельность общеобразовательной школы. Причиной стало превышение допустимой концентрации радона сроком на 90 суток. Ранее сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«Эквивалентная равновесная объёмная активность радона в воздухе помещений нескольких кабинетов, столовой и спортзала превышала нормированный уровень. Это создавало угрозу здоровью и жизни детей и работников учреждения», - пояснили в ведомстве.

В итоге суд назначил наказание в виде приостановления деятельности общеобразовательной школы на 90 суток. Приставы предупредили директора школы об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.