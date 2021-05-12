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В Киселёвске грузчик случайно убил более успешного напарника

12 мая 2021 в 14:24

Коллега больше зарабатывал.

В Кузбассе суд вынес приговор 38-летнему жителю Киселёвска. Мужчину признали виновным в умышленном нанесении тяжких травм напарнику, от которых тот впоследствии скончался.

Инцидент произошёл в мае 2020 года.

«Оба мужчины находились на рабочем месте — они трудились грузчиками на складе кондитерского цеха. В какой-то момент обвиняемый схватил нож и ударил 42-летнего напарника в живот. Очевидцы произошедшего вызвали скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали, но через несколько дней он скончался в больнице», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Задержанный пояснил, что напарнику поручалось больше работы, соответственно — тот больше зарабатывал. Это вызывало чувство ревности, мужчины часто конфликтовали. Один из таких конфликтов и закончился поножовщиной.

В итоге кузбассовца приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

 

Кадр: СУ СК России по Кемеровской области.


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