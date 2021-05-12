Фигуранты уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» частично признали вину

Остальные пять человек виновными не признают.

12 мая в Заводском районном суде Кемерова начались прения по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает Газета Кемерова.

Напомним, дело поступило в суд в апреле 2019 года, его материалы составили более 350 томов.

«Государственный обвинитель сообщил, что действия подсудимых причинили материальный ущерб потерпевшим на сумму более чем 900 млн рублей. Также в результате их действий, бездействий погибли 60 человек, причинён вред здоровью 63 лицам, 78 лицам причинена физическая боль, 29 лицам причинён моральный вред», - пишет издание со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в ходе прений гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова частично признали свою вину. Остальные пять человек виновными не признают. Речь идёт об охраннике Сергее Антюшине, руководителе компании «Системный интегратор», которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игоре Полозиненко и инженере компании Александре Никитине, пожарных Сергее Генине и Андрее Бурсине.