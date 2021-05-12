В Междуреченске на берегу Томи обнаружили труп мужчины

Следователи просят помочь с опознанием погибшего.

В Междуреченске на берегу Томи в районе завода КПДС обнаружено тело неизвестного мужчины.

Приметы погибшего: на вид 40-45 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения, короткие тёмно-коричневые волосы, карие глаза. На лице щетина. Какая-либо одежда, а также особые приметы на трупе отсутствовали.

«В виду того, что труп длительное время — ориентировочно с февраля — находился в воде личность данного мужчины в настоящее время не установлена», — сообщила старший следователь следственного отдела по Междуреченску Анна Алексеенко.

Кузбассовцев просят сообщить в СК или полицию, если среди знакомых пропал человек, подходящий под описание. В Междуреченске об этом можно сообщать по телефонам (38475) 6-47-12 (следственный отдел) и 2-14-55 (дежурная часть ОМВД).