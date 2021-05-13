В Кемерове водитель сбил ребёнка на самокате

Инцидент произошел вечером в Ленинском районе.

12 мая в 20:00 во дворе дома № 18А по проспекту Ленинградскому в Кемерове 20-летний водитель автомобиля сбил мальчика на самокате. Авария произошла

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по дворовой территории, наехал на пешехода, который выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля.

«В результате несовершеннолетнему пешеходу (2008 года рождения) была оказана разовая медицинская помощь», — сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Сотрудники ведомства призывают кемеровчан при покупке самокатов и велосипедов детям повторять с ними Правила дорожного движения.

Фото: vk.com/incident_42