В Кемерове водитель сбил ребёнка на самокате

Инцидент произошел вечером в Ленинском районе.
12 мая в 20:00 во дворе дома № 18А по проспекту Ленинградскому в Кемерове 20-летний водитель автомобиля сбил мальчика на самокате. Авария произошла
По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по дворовой территории, наехал на пешехода, который выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля.
«В результате несовершеннолетнему пешеходу (2008 года рождения) была оказана разовая медицинская помощь», — сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.
Сотрудники ведомства призывают кемеровчан при покупке самокатов и велосипедов детям повторять с ними Правила дорожного движения.
Фото: vk.com/incident_42
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