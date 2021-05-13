В Кузбассе поезд насмерть сбил старушку

Она переходила железнодорожные пути в не установленном для перехода месте.

На станции Юрга-1 грузовой поезд насмерть сбил 86-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути в не установленном для перехода месте.

Как выяснилось, женщина спешила на электропоезд, который прибывал на третий путь перрона.

«Пенсионерка не воспользовалась безопасным переходом по мосту и стала пересекать дорогу в неположенном месте. В результате она не заметила поезд, который проходил по второму пути на высокой скорости. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать наезда», - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД.

Транспортные полицейские напоминают, что переходить железнодорожные пути необходимо только по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам и обращать внимание на запрещающие сигналы светофоров.