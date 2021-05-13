Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 мая

За сутки скончались три человека.

На утро 13 мая в Кемеровской области ещё у 65 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 22, Новокузнецк — 8, Анжеро-Судженск — 4, Промышленновский округ — 3, Киселёвск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Осинники — 2, Юрга — 2, Кемеровский округ — 2, Таштагольский район — 2, Топкинский округ — 2, Белово — 1, Берёзовский — 1, Междуреченск — 1, Мыски — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Гурьевский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Тяжинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три человека.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске. У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 35 985 случаев коронавируса: 628 человек получают медицинскую помощь, 34 667 выздоровели, 690 скончались.