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В столице Кузбасса загорелось производственное здание

13 мая 2021 в 13:11

Потребовалась помощь спасателей.

Утром в Кемерове загорелся производственный цех на улице Пчелобаза, 15. По словам очевидцев, инцидент произошёл около 8:50

На месте работали два отделения спасателей.

«До прибытия подразделений пожарной охраны, по оперативным данным, люди самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, пожар оперативно ликвидировали. Площадь пожара составила 25 кв. м.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

 

Фото: vk.com/incident_42


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