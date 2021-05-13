В столице Кузбасса загорелось производственное здание

Потребовалась помощь спасателей.

Утром в Кемерове загорелся производственный цех на улице Пчелобаза, 15. По словам очевидцев, инцидент произошёл около 8:50

На месте работали два отделения спасателей.

«До прибытия подразделений пожарной охраны, по оперативным данным, люди самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, пожар оперативно ликвидировали. Площадь пожара составила 25 кв. м.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Фото: vk.com/incident_42