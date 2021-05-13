В минздраве Кузбасса рассказали о риске повторного заражения коронавирусом

По словам медиков, он «колоссальный».

У кузбассовцев, переболевших коронавирусом, остаётся риск нового заражения. Об этом сообщила главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе.

Специалист отметила, что вакцина не дает пожизненный результат.

«Поэтому есть колоссальный риск, столкнувшись с инфекцией, переболеть заново. Даже сам процесс вакцинации не гарантирует, что вы не столкнётесь и не заболеете. Но это гарантия того, что заболевание пройдёт для вас незаметно и не будет тех последствий, которое имеет само течение заболевания», - сказала Токарева.

По ее словам, заболеть, к сожалению, возможно — и второй, и даже в третий раз.