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В минздраве Кузбасса рассказали о риске повторного заражения коронавирусом

13 мая 2021 в 14:54

По словам медиков, он «колоссальный».

У кузбассовцев, переболевших коронавирусом, остаётся риск нового заражения. Об этом сообщила главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе.

Специалист отметила, что вакцина не дает пожизненный результат.

«Поэтому есть колоссальный риск, столкнувшись с инфекцией, переболеть заново. Даже сам процесс вакцинации не гарантирует, что вы не столкнётесь и не заболеете. Но это гарантия того, что заболевание пройдёт для вас незаметно и не будет тех последствий, которое имеет само течение заболевания», - сказала Токарева.

По ее словам, заболеть, к сожалению, возможно — и второй, и даже в третий раз.


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