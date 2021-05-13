Дело «Зимней вишни»: пожарным попросили изменить обвинение на более тяжкое

Одна из потерпевших обвинила Андрея Бурсина и Сергея Генина в убийстве.

Фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерова, пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину, попросили изменить обвинение на более тяжкое. Такое заявление сделала потерпевшая, которая в результате трагедии потеряла дочь и троих внуков.

«Во время заседания суда 13 мая женщина попросила переквалифицировать обвинение в халатности пожарным на обвинение в убийстве», - сообщил ТАСС в своём Telegram-канале.

Как пишет Газета Кемерова, во время этого же судебного заседания отец трёх погибших девочек при пожаре в торговом центре попросил вернуть дело на дорасследование. По его мнению, в произошедшем также могут быть виноваты и другие сотрудники МЧС, а также частное охранное предприятие, работавшее в ТЦ. При этом 12 мая стало известно, что прокуратура запросила до 14,5 лет колонии для обвиняемых по делу о трагедии.